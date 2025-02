Atalanta: risentimento al flessore destro per Kolasinac

Risentimento muscolare al flessore destro per il difensore dell'Atalanta Sead Kolasinac, costretto a lasciare la gara contro il Torino alla mezz'ora del primo tempo. Il bosniaco aveva recuperato all'ultimo momento dai problemi alla caviglia sofferti a Barcellona in Champions League ma ha dovuto arrendersi ed è stato sostituito da Toloi. Kolasinac è il terzo giocatore perso dai nerazzurri da stamattina: prima il laterale Davide Zappacosta per influenza, quindi il portiere Marco Carnesecchi per un risentimento all'adduttore destro durante il riscaldamento.