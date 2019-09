Si è chiusa a quota 15.973 tessere emesse la campagna abbonamenti dell'Atalanta per le 3 gare interne del girone C di Champions League da disputare allo stadio San Siro di Milano. Esauriti i settori Primo Verde, Primo Blu e Primo Arancio; il secondo anello Arancio, non a listino, sarà presumibilmente oggetto di vendita libera, anche se al momento non ci sono conferme.