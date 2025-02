Atalanta, Percassi: "Gravissimo il rigore dato a Bruges"

"È un errore gravissimo quello sul rigore di Bruges, ci ha creato un grave danno, è un vero peccato". Così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN, sul penalty concesso allo scadere dall'arbitro Meler nel playoff d'andata di Champions League per una presunta sbracciata di Hien su Nilsson che poi ha segnato il 2-1 dal dischetto. "Martedì il ritorno a Bergamo sarà difficile, sperando che quell'episodio non sia decisivo per la qualificazione. Tutte la partite sono importanti, tutti i punti sono determinanti. Il campionato, poi, è ancora lungo", ha chiuso il dirigente nerazzurro a margine del match contro il Cagliari.