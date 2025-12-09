Atalanta, niente Chelsea per Sulemana

© IPA
L'Atalanta dovrà far a meno di Kamaldeen Sulemana in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea. Il ghanese non è stato convocato da Raffaele Palladino che ha ufficializzato la lista dei giocatori presenti nella serata di martedì 9 dicembre.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini.
Centrocampisti: Bellanova, Brescianini, De Roon, Éderson, Musah, Pasalic, Maldini, Samardzic, Zalewski, Zappacosta.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Lookman, Scamacca.