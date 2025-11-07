Atalanta: nessuna lesione alla coscia per Brescianini

Gli esami strumentali cui è stato sottoposto Marco Brescianini hanno escluso la presenza di lesioni. Il centrocampista dell'Atalanta ha saltato la trasferta di Marsiglia in Champions League per un risentimento all'adduttore destro e con ogni probabilità sarà a riposo precauzionale in occasione della partita domenica di campionato col Sassuolo. Brescianini ha lavorato da solo stamani, mentre Giorgio Scalvini ha svolto parte dell'allenamento col resto della squadra a Zingonia. Rientrerà anche lui molto probabilmente dopo la pausa per le Nazionali: il 19 ottobre scorso s'era lesionato il bicipite femorale sinistro in casa contro la Lazio.