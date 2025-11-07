Cagliari a Como in cerca di punti per scacciare la crisi

"Il Como - ha sottolineato l'allenatore - ha un gioco collaudato, è una squadra che va poco in verticale e in diagonale. Gioca attorno alla pressione, cerca di dilatarti e punta su attacchi diretti. È una squadra che sta attraversando un buon momento, ha energia. Domani sarà una partita tra squadre che hanno parecchi giovani, che vogliono giocare a calcio. Con Fabregas ci confrontiamo spesso, sono felice di incontrarlo, siamo in contatto e abbiamo passato momenti importanti insieme durante il master".