Lecce, Di Francesco: "Il Verona ha raccolto meno di quanto ha prodotto"

"Dobbiamo lavorare da squadra, al di là dei discorsi di reparto. Serve fare un'ottima fase preventiva, abbiamo lavorato così, per non andare in difficoltà contro una squadra che secondo me ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto". Così il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida interna contro il Verona. "Le difficoltà le ho e sono di quelle positive. Sono felice che tutti mi mettano in difficoltà negli allenamenti, nelle prestazioni. Sono contento dell'atteggiamento di chi subentra. Non è facile tenere alta l'attenzione di chi gioca meno. Qualche dubbio ce l'ho sempre e, nel calcio di oggi, si dà molta poca importanza ai cinque cambi che sono fondamentali e possono fare davvero la differenza", ha aggiunto. "Stiamo lavorando sempre per trovare soluzioni migliori, sia in fase offensiva che difensiva. Lavorare è importante, poi spesso capita che prepari tutto bene ma entri in campo male. Qualche anno fa preparavo una partita contro il Verona sapendo che Veloso calcia forte sul primo palo i corner, e presi comunque due gol sul primo palo. Un aneddoto per dire che lavorare e preparare le partite è importante ma che scendere in campo con il piglio sbagliato rischia di rovinare tutto", ha sottolineato.