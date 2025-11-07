Barça, Jorge Mendes: "Troppo rumore intorno a Yamal"

A 18 anni è già tra i giocatori migliori al mondo, normale che quando si parla di Lamine Yamal tutto assuma dimensioni diverse. Il suo procuratore, Jorge Mendes, però non sembra essere così d'accordo: "Non capisco tutto questo clamore intorno a Lamine Yamal. Tutti abbiamo avuto 18 anni e siamo stati giovani. Come ha detto il presidente Laporta, quello che dobbiamo fare è sostenerlo e aiutarlo il più possibile perché è una grande risorsa per il club. Lamine è il giocatore di cui si parla in tutto il mondo: tutti concordano che sia un grande giocatore sia per il presente che per il futuro. Avere addosso grande responsabilità e molta pressione non è semplice alla sua età. Sta gestendo la situazione molto bene e dobbiamo continuare ad aiutarlo. Un modo per farlo è concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro".