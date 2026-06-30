Atalanta, Hien operato: rientro previsto per ottobre

Il Mondiale di Isak Hien è finito e il difensore svedese non vedrà il campo per almeno 2/3 mesi. Questi, più o meno, i tempi di recupero per l'infortunio al tendine del muscolo semimembranoso della coscia sinistra rimediato al Mondiale con la sua Svezia. Il difensore dell'Atalanta si è sottoposto a un intervento chirurgico, come si apprende dal comunicato della scoietà bergamasca:



"Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".