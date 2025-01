Soddisfazione a metà per Gasperini: "Siamo l'Atalanta, dobbiamo esser felici di giocare la Champions League, ma sono preoccupato per Scalvini"

"Noi siamo l'Atalanta, dobbiamo essere felici di giocare in Champions, misurarci con le migliori squadre europee. Ora manca il Bayern delle big, per noi è tutto una grande esperienza, sentirli cantare in questi stadi. Non c'è paragone con chi la pensa diversamente che, poverino, è frustrato - ha spiegato il tecnico di Grugliasco in conferenza stampa -. A noi piace giocare in Champions. Sarà un'occasione per tutti quanti, è una festa. È la Champions, non il torneo dei bar. Se mi chiedete di vincere la Champions questi discorsi sono secondari...".