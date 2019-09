La febbre per l’Europa più bella è già altissima. A una settimana esatta dal debutto in trasferta contro la Dinamo Zagabria per la prima, storica partecipazione alla Champions League dell'Atalanta, i tagliandi ancora disponibili per il settore ospiti sono soltanto 300 ed è facile prevedere che andranno polverizzati nel giro di poche ore.