L'Atalanta è pronta per volare a Riad in vista della Supercoppa italiana. Domani è previsto un allenamento al mattino, a seguire la partenza per l'Arabia Saudita dove venerdì i bergamaschi affronteranno in semifinale l'Inter. Per Ruggeri oggi parte del lavoro in gruppo mentre Scamacca ha svolto lavoro individuale. Terapie per Retegui.