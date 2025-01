Atalanta, Djimsiti: "A Barcellona per regalare emozioni ai tifosi"

"E' un orgoglio sapere di avere tremila bergamaschi a incitarci, un sostegno che non è mai mancato e di cui siamo grati. Speriamo di regalare loro delle emozioni". Lo ha detto Berat Djimsiti alla vigilia del match di Champions League dell'Atalanta a Barcellona. Il difensore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa allo stadio di Montjuic: "Lo spirito è lo stesso di quando giochiamo contro il Como. In Champions è stato un bel percorso e siamo pronti a far vedere di meritare dove stiamo adesso. Conosciamo tutti la qualità del Barcellona e sappiamo che fa tantissimi gol. Noi difendiamo e attacchiamo sempre di squadra e tutti insieme dobbiamo limitare i giocatori di casa. Nemmeno noi siamo male nella fase offensiva: è difficile, ma non impossibile", continua il nazionale albanese. "Conta il campo, non lo stadio. Nemmeno col Real Madrid abbiamo mai giocato al Bernabeu, qui non siamo al Camp Nou - chiude Djimsiti -. Solo il portiere da noi difende o attacca meno degli altri dieci. La squadra deve stare bene in campo e fare bene entrambe le fasi".