"E' un momento storico per noi e per la città di Bergamo, cercheremo di onorare questa manifestazione". Così il dg dell'Atalanta Umberto Marino a pochi minuti dall'esordio della Dea in Champions League contro la Dinamo Zagabria. "La squadra è matura, sa cosa fare in campo e ha preparato bene la partita come tutte le altre gare. L'affrontiamo con grande serenità", ha aggiunto. "Fra l' Atalanta e Bergamo c'è una simbiosi unica, c'è grande entusiasmo. Oggi ci saranno 3mila bergamaschi. A San Siro l'obiettivo è arrivare a 30mila spettatori contro Shakhtar e Manchester City", ha concluso Marino.



