"Inutile parlare, chi segue il calcio sa che non è rigore. Dobbiamo guardare alla nostra prestazione che non è stata di alto livello. Meglio nel secondo tempo, sembravamo un po' stanchi. Questa è l'analisi che dobbiamo fare per migliorare e provare a passare il turno". Così il centrocampista dell’Atalanta de Roon a Sky commentando la sconfitta in casa del Bruges nell'andata dei playoff di Champions.