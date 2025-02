Atalanta, Cuadrado: "Tristi per il risultato ma abbiamo ancora tanto da dare in Serie A"

Anche Juan Cuadrado mastica amaro dopo la sconfitta dell'Atalanta contro il Bruges nei playoff di Champions League: "Clima triste per il risultato, però sono cose che capitano nel calcio. Siamo scesi in campo con la voglia di far bene, loro sono stati perfetti nei contropiedi, mentre noi non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Bisogna ripartire da questa sconfitta, che ci dà la forza per continuare in campionato. Non è finita, abbiamo ancora tanto da dare. Dobbiamo cercare di restare nei primi posti per giocare ancora la Champions il prossimo anno”.