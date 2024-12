Atalanta, Carnesecchi: "Le mie parate? Anche fortuna, oggi merito di tutti"

Marco Carnesecchi ha commentato così la vittoria della sua Atalanta sul Cagliari: "Oggi 3 punti fondamentali, per la classifica e per l'umore del gruppo dopo una sconfitta pesante in casa - le parole del portiere nerazzurro a Dazn -. Non c'era modo migliore per riscattarci, siamo stati bravi a tenere dietro e a fare bene in avanti come stiamo facendo. Dobbiamo continuare così. Le tre parate di fila? Sono stato anche fortunato, in quei momenti serve. Oggi il merito è di tutta la squadra, grande difesa a partire dagli attaccanti. Dobbiamo sognare tutti insieme e dare il massimo in ogni partita, non pensare al fatto che siamo primi e giocare sempre con umiltà".