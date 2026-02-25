Bari, Longo: "Per salvarci bisogna vincere con la Samp"
"Ogni partita è di vitale importanza. Passano le partite e discutiamo sempre di 'gare della vita'. Siamo consapevoli che abbiamo bisogno di vincere per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Ogni sfida deve essere una opportunità. Ci dobbiamo provare, dobbiamo provare a vincere con la Samp": così il tecnico Moreno Longo ha presentato la sfida di venerdì contro la Samp al Ferraris.
"Ci aspetta un calendario serratissimo. Ora iniziamo un tour de force con sei partite in venti giorni, compresi due turni infrasettimanali. I nuovi acquisti stanno crescendo quanto a condizione e inserimento. Dobbiamo migliorare come prestazioni, trovando continuità", ha aggiunto l'allenatore.
"Il fuoco dentro? Sono arrivati dal mercato giocatori che non erano in campo da un po'. Se devo parlare di massima dedizione, vedo la possibilità di lavorare su questo: chi è venuto qui è con il mood giusto. Vedo i calciatori crescere sul piano fisico e mentale. Possiamo sbagliare tante cose fino alla fine, ma non possiamo non interpretare lo stare dentro la lotta", ha concluso Longo.