Atalanta a Firenze senza Retegui ed Ederson

Niente Fiorentina per Mateo Retegui. Rientrato anzitempo dalla Nazionale per una lezione all'adduttore, l'attaccante è ancora fuori causa per la partita contro la Fiorentina. Recupera invece Ibrahim Sulemana, una carta in più a centrocampo vista la squalifica di Ederson, e pure Juan Cuadrado ha qualche possibilità di rientrare. Questi gli esiti della seduta pomeridiana del giovedì dell'Atalanta, che in panchina avrà Tullio Gritti al posto dello squalificato Gasperini. Torna ad allenarsi soltanto domani Lookman, al rientro dagli impegni con la Nazionale. In attacco, oltre al nigeriano, sono disponibili De Ketelaere e Maldini. Con Pasalic arretrato in mediana a fianco di De Roon, dietro le punte potrebbe toccare a Brescianini o Samardzic. In difesa, davanti a Carnesecchi, il trio Djimsiti-Hien-Kolasinac, perché Posch non è ancora tornato al lavoro in campo. Sulle fasce, conferme per Bellanova e Zappacosta, è ancora assente Kossounou, il cui rientro potrebbe avvenire tra una settimana con la Lazio.