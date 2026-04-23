I calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in appello dalle accuse di violenza sessuale

Il fatto non sussiste la formula piena con cui i giudici della prima sezione penale d'appello Santangelo-Simion-Aloisi hanno assolto entrambi i giovani di 24 anni e gli altri tre imputati, che in primo grado erano stati condannati a pene fra i 3 anni e 7 mesi e i 2 anni e i 5 mesi. Lucarelli junior e Apolloni erano stati arrestati ai domiciliari nel 2023. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.