LA SENTENZA

I calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in appello dalle accuse di violenza sessuale

La sentenza della Corte d'appello di Milano su quanto accaduto nel 2022: "Il fatto non sussiste". La rabbia di Cristiano Lucarelli: "Ci avete infamato per 4 anni"

23 Apr 2026 - 19:20
© instagram

© instagram

La Corte d'appello di Milano ha assolto i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni, dall'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa californiana di 24 anni per i fatti della notte del 27 marzo 2022.

Il fatto non sussiste la formula piena con cui i giudici della prima sezione penale d'appello Santangelo-Simion-Aloisi hanno assolto entrambi i giovani di 24 anni e gli altri tre imputati, che in primo grado erano stati condannati a pene fra i 3 anni e 7 mesi e i 2 anni e i 5 mesi. Lucarelli junior e Apolloni erano stati arrestati ai domiciliari nel 2023. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. 

Le urla di Cristiano Lucarelli fuori dal tribunale: "Luridi, ci avete infamato per 4 anni"

Qualche minuto dopo la sentenza nei confronti del figlio Mattia, l'ex calciatore Cristiano Lucarelli si è lasciato andare a un urlo liberatorio all'uscita dal tribunale di Milano: "Luridi, per 4 anni ci avete infamato. Fateli adesso i titoloni: siete falsi e venduti". 

Dopo la lettura del verdetto a porte chiuse i famigliari di Lucarelli e degli altri 4 imputati, tutti assolti con formula piena si sono stretti in abbracci e grida di giubilo. L'ex bandiera del Livorno ha urlato anche "abbiamo rovinato la festa a tutti" indicando le telecamere e abbracciando il legale del figlio, avvocato Leonardo Cammarata.

Per la gioia Lucarelli ha colpito uno dei totem mobili presenti in tribunale con le indicazioni per raggiungere le diverse ali e aule del palazzo, buttandolo a terra. "Questo è l'esito che ci aspettavamo", ha commentato invece l'avvocato Cammarata, "lo avevo detto dopo il primo grado. I processi vanno così, si accettano, penso che in questo caso sia andato secondo giustizia".

Il post di Cristiano Lucarelli: "Mattia mio, hai subito di tutto e ti hanno rovinato la carriera"

Cristiano Lucarelli si è affidato anche a Instagram per un post sulla sentenza d'appello con l'assoluzione del figlio: "Mattia mio per 4 anni hai dovuto subire di tutto offese, infamie, minacce di morte, ti hanno rovinato la carriera e molti rifiutato le tue domande di lavoro…. Ma oggi la sana giustizia italiana ha emesso un verdetto chiaro, INNOCENTE!!!! Ovviamente chi ti conosce personalmente nella nostra amata Livorno e fuori sapeva che sarebbe finita così".

mattia lucarelli
calciatori
violenza sessuale

Ultimi video

02:20
Tutto su Lazio-Inter

Lazio-Inter: l'Olimpico per l'ultimo atto

01:30
MCH GHANA QUIEROZ SI BALLA MCH

Queiroz, presentazione show: i tifosi ballano in sala stampa

01:50
MCH PORTO-SPORTING MCH

Il Porto saluta la Coppa per mano dello Sporting, ma il pubblico applaude Farioli

01:07
DICH GIAMPAOLO CREMONESE PRE NAPOLI 23/04 DICH

Giampaolo: "A Napoli punti che valgono oro"

01:59
Callegari: "Inter-Lazio, quanti incroci"

Callegari: "Inter-Lazio, quanti incroci"

01:19
Callegari: "Motta stratosferico, un talento per l'Italia"

Callegari: "Motta stratosferico, un talento per l'Italia"

01:43
Callegari: "Lazio, grandi meriti a Sarri"

Callegari: "Lazio, grandi meriti a Sarri"

02:33
Esclusiva Pavlovic

Esclusiva Pavlovic

01:11
Italia ripescata?

Italia ripescata? La pazza idea che viene dagli States

01:41
La partita di Loca

La partita di Loca: emozioni a San Siro

01:48
Milan-Juve, un girone fa

Milan-Juve, un girone fa: soffia il vento del cambiamento

01:08
Allegri prepara la Juve

San Siro e la Juve: doppio esame per Leao

01:13
Domani Napoli-Cremonese

Conte e i "Fab Four" dimezzati

02:19
È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

02:15
Le corse di Chivu

Le corse di Chivu: un tecnico scattante

02:20
Tutto su Lazio-Inter

Lazio-Inter: l'Olimpico per l'ultimo atto

I più visti di Calcio

Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: "Il pilota di F1 vuole una tipa" | "Nei party si sniffava gas esilarante"

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

MCH SAN LORENZO VELEZ E PAPA MCH

Lo striscione dei tifosi del San Lorenzo che ricorda Papa Francesco

Callegari: "Vi dico i momenti chiave della rimonta 'alla Mourinho' dell'Inter"

Callegari: "I momenti chiave della rimonta 'alla Mou' dell'Inter"

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:31
Atalanta, il messaggio social di de Roon: "Fa male, ma voltiamo pagina"
20:12
Dopo Malagò, l'Aic incontra anche Abete: "Ripescaggio? Spero, ma sono perplesso"
19:59
Juventus, per Yildiz e Thuram allenamento ancora a parte. Le ultime verso il Milan
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"
19:33
Ranieri verso l'addio alla Roma: in corso un summit a Trigoria, attesa per l'annuncio dei Friedkin
2023/24: Giroud (15)
18:10
Giroud: "Deluso dall'addio di Maldini, magari un giorno torneremo insieme al Milan"