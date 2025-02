Arthur si presenta: "Scelto il Girona per lo stile di gioco. Sono felice"

"I motivi principali per essere venuto qui? Sicuramente lo stile di gioco. Credo che mi possa adattare molto bene, anche perché ho già giocato in questa lega e non avrò problemi di adattamento. Ma soprattutto lo stile di gioco del Girona mi piace, credo che possa portare molto al Girona". Queste le prime parole di Arthur Melo, che lascia nuovamente la Juventus in prestito, da nuovo giocatore del Girona: "Penso mi possa aiutare molto per essere già abituato a LaLiga, al tipo di gioco, diverso e dopo due anni al Barcellona sono abituato a questo stile di gioco di possesso palla, più tecnico, che a me va molto bene. Anche la lingua, la so già e questo permette al giocatore di comunicare facilmente con l'allenatore e con i compagni di squadra. Così come con i dirigenti. Sono molto felice e credo che non avrò problemi di adattamento".