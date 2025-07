Stella Rossa, Arnautovic ricorda Mihajlovic e si commuove: il VIDEO

Poi, Arnautovic ha anche ripercorso il finale della passata stagione, in particolare facendo riferimento al gol sbagliato nella penultima gara di campionato con la Lazio: "Anche se fosse stato un gol, mi sarebbe stato annullato perché ho commesso fallo". Poi sulla trattativa con la Stella Rossa aggiunge: "A fine stagione, quando sono andato in vacanza, c'erano - mi ha detto mio fratello - chissà quante offerte. Non volevo parlarne. È stata una stagione lunga e alla fine, quando ero a Milano, mio fratello mi ha chiamato e mi ha detto che aveva chiamato il direttore Zvezdan Terzić. Gli ho detto ok, parliamone. È finita in un'ora. Avevo già detto che ero a favore. Tre ore dopo, mio fratello mi ha detto di volare a Belgrado".