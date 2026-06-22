Mondiali 2026, Argentina-Austria 2-0: fa tutto Messi, doppietta e record di gol. Albiceleste ai sedicesimi

Lionel Messi non si ferma più: con 5 gol al Mondiale, gli stessi dell'Argentina, porta l'Albiceleste ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il 2-0 all'Austria che matura a Dallas è tutto di marca della Pulce, nel bene e nel male. Nel male perché al 9' si presenta dal dischetto dopo il fallo in area di rigore su Lautaro, calciandolo fuori. L'ex Barcellona e Psg ora all'Inter Miami ha altre due occasioni non sfruttate anche per un salvataggio sulla linea. Ma al 38', il gol e il record sono inevitabili: Medina la mette sulla sinistra al centro per Messi, che fa 1-0 e sale a 17 gol nella storia dei Mondiali, staccando Miroslav Klose. Non sarà però l'unico gol nel match, perché l'Austria va vicina solamente con il calcio di punizione di Sabitzer respinto da Dibu Martinez nel corso della ripresa. Poi, nel recupero, continua il Messi-show: in un 3 contro 3, riceve palla da Nico Gonzalez (pericolo di testa da corner proprio su assist della Pulce) e, al terzo tentativo dopo due ribattute, la mette in porta. Finisce la partita di fatto al 95', con il 2-0 che viene certificato due minuti dopo. L'Argentina è ai sedicesimi, ora attende Giordania-Algeria per capire se sarà prima in classifica. Ma, soprattutto, Scaloni e un popolo intero si godono un Messi a 5 gol in due partite a questi Mondiali, mentre in totale sono 18. L'ennesimo record di una leggenda calcistica e sportiva che sembra davvero essere senza tempo.