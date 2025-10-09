Logo SportMediaset
Calcio

Argentina in lutto, morto l'allenatore del Boca: Russo aveva 69 anni

09 Ott 2025 - 08:53
© X

© X

Il Boca Juniors, con una nota ufficiale, ha comunicato la morte del suo allenatore Miguel Angel Russo. Il tecnico, che era tornato sulla panchina degli Xeneizes la scorsa estate, aveva 69 anni. Secondo alcune fonti argentine soffriva di complicanze legate a un'infezione urinaria, nel 2017 aveva avuto un cancro alla prostata. L'ultima presenza di Russo in panchina risaliva al 21 settembre, poi era stato sostituito dal vice Ubeda.

Ex giocatore, soprattutto con l'Estudiantes de la Plata, aveva iniziato la carriera di allenatore iniziando col Rosario Central, in seguito le esperienze con Estudiantes e Boca Juniors dove, nel 2007, aveva vinto la Copa Libertados. Nel 2017, un giorno dopo una seduta di chemioterapia, aveva vinto il titolo nazionale in Colombia coi Milionarios.

"Il Club Atlético Boca Juniors annuncia con profonda tristezza la scomparsa di Miguel Ángel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Addio, caro Miguel" le parole scelte dal Boca per salutarlo.

Visualizza il post su Twitter
boca juniors
russo
allenatore
morto

