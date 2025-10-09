Argentina in lutto, morto l'allenatore del Boca: Russo aveva 69 anni

Il Boca Juniors, con una nota ufficiale, ha comunicato la morte del suo allenatore Miguel Angel Russo. Il tecnico, che era tornato sulla panchina degli Xeneizes la scorsa estate, aveva 69 anni. Secondo alcune fonti argentine soffriva di complicanze legate a un'infezione urinaria, nel 2017 aveva avuto un cancro alla prostata. L'ultima presenza di Russo in panchina risaliva al 21 settembre, poi era stato sostituito dal vice Ubeda.