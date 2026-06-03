Argentina, ansia Nico Paz: Mondiale a rischio?

È già volato negli Usa con il resto della squadra, ma non è detto che Nico Paz sia ancora con l'Argentina per l'inizio del Mondiale. A mettere in dubbio la presenza trequartista argentino l'infortunio subito contro il Verona che l'ha costretto anche a saltare le ultime due partite di campionato con il Como. Un problema al ginocchio che il promesso sposo del Real Madrid sperava di poter risolvere prima della Coppa del Mondo e invece dal ritiro dell'Albiceleste, secondo quanto riportato da As, inizierebbe ad aleggiare una certa preoccupazione.
Al momento la partecipazione di Nico al prossimo Mondiale sarebbe ancora in bilico. Per questo Emiliano Buendia, trequartista dell'Aston Villa, si tiene pronto: in caso di forfait di Paz sarebbe lui a prenderne il posto. Scaloni comunque dovrà sciogliere le riserve in fretta: la rosa dei convocati può essere modificata fino a 24 ore prima dalla partita inaugurale del torneo.