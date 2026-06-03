Argentina, ansia Nico Paz: Mondiale a rischio?

È già volato negli Usa con il resto della squadra, ma non è detto che Nico Paz sia ancora con l'Argentina per l'inizio del Mondiale. A mettere in dubbio la presenza trequartista argentino l'infortunio subito contro il Verona che l'ha costretto anche a saltare le ultime due partite di campionato con il Como. Un problema al ginocchio che il promesso sposo del Real Madrid sperava di poter risolvere prima della Coppa del Mondo e invece dal ritiro dell'Albiceleste, secondo quanto riportato da As, inizierebbe ad aleggiare una certa preoccupazione.