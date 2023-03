L'arbitro Serra si difende a "Le Iene": "Non ho offeso Mourinho"

IL CASO

Il direttore di gara: "Ho detto 'Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area'". Il labiale però sembra smentirlo

© Getty Images Il "caso Serra" si arricchisce di un nuovo capitolo. Ai microfoni di "Le Iene" il diretto interessato ha infatti raccontato la sua versione dei fatti sull'acceso confronto con Josè Mourinho che ha portato all'espulsione del tecnico della Roma. "Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho. Non ho detto quelle parole lì ho detto un'altra cosa - ha spiegato il quarto uomo all'inviato Filippo Roma -. Ho detto, Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area". Una ricostruzione che differisce notevolmente da quanto raccontato dallo Special One a fine partita e che lascia qualche perplessità anche sulla reazione in campo dell'allenatore giallorosso dopo il diverbio a bordocampo.

"Ma perché Mourinho si sarebbe arrabbiato così?", ha chiesto l'inviato de Le Iene a Serra senza ricevere ulteriori risposte del fischietto di Torino su quello che è accaduto. Un silenzio che lascia spazio ancora a diversi dubbi sullo scambio di battute tra i due. Analizzate insieme a Filippo Roma da Giuliano Callegari, ragazzo sordo esperto nella lettura del labiale, del resto le parole dell'arbitro rivolte all'allenatore della Roma non sembrano coincidere proprio con il racconto del direttore di gara finito nel mirino del tecnico giallorosso. "Non può essere area, assolutamente no - ha spiegato -. Si vede molto bene la s di casa, casa, ha detto vai a casa". La palla ora passa alla Corte sportiva d’appello della FIGC. Nel frattempo Serra è stato fermato per due giornate e la squalifica dello Special One è stata sospesa.