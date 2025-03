Arbitro Colombo: "Rigore negato a Italia? Marciniak migliore al mondo"

"Il rigore negato all'Italia in Germania? Ero in viaggio e non ho visto la partita, ma mi sono documentato. Si parla del miglior arbitro del mondo, come Marciniak, che ha fischiato tre rigori in una partita come Argentina-Francia. Per noi le regole sono molto chiare, l'associazione definisce parametri netti che si basano sulla discrezionalità di ognuno di noi". Così l'arbitro Andrea Colombo nel corso della cerimonia di consegna del Premio Nazionale Enzo Bearzot al Salone d'Onore del Coni. "Noi decidiamo, poi passiamo la palla al Var che interviene in caso di chiaro ed evidente errore. Se il Var è intervenuto, è perché ha ritenuto ci fosse un chiaro ed evidente errore, ma la decisione finale spetta all'arbitro", ha aggiunto.