Follia a Crotone, arbitro 20enne chiuso nello spogliatoio e pestato a sangue: stangato il capitano

Follia in Prima Categoria: arbitro 20enne chiuso nello spogliatoio e pestato dal capitano dell'Academy Crotone
Un pomeriggio di sport trasformato in un incubo. È quanto accaduto sabato scorso a Crotone, al termine di una gara di Prima Categoria, dove un giovane arbitro di appena 20 anni (sezione di Locri) è stato vittima di una brutale aggressione. Il responsabile, capitano della squadra di casa Academy Crotone, è stato punito con una pesante squalifica: 5 anni di stop, con radiazione di fatto da qualsiasi rango della Figc fino al 15 gennaio 2031.
I fatti risalgono al post-partita di Academy Crotone-Cirò Marina (finita 1-2). Il capitano dei padroni di casa, già espulso al 17' della ripresa per minacce, ha atteso il fischio finale per compiere la sua vendetta. Secondo il referto del Giudice Sportivo, il calciatore si è introdotto senza autorizzazione nello spogliatoio dell'arbitro. Dopo aver colpito il direttore di gara con un calcio alla schiena, l'aggressore ha chiuso la porta a chiave, isolando la vittima, e ha iniziato a colpirlo ripetutamente con pugni alla testa, al collo e alla spalla, mentre il ragazzo cercava disperatamente di proteggersi il volto con le mani.
A evitare il peggio è stato il provvidenziale intervento di un calciatore del Cirò Marina (squadra avversaria), l'unico ad accorrere in soccorso dell'arbitro rompendo l'assedio. All'arrivo dei Carabinieri, l'aggressore si era già dileguato, non prima di aver sottratto furtivamente il proprio cartellino di riconoscimento per ostacolare l'identificazione. Il bilancio per il giovane fischietto è pesante: trasportato al Pronto Soccorso di Crotone, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per traumi diffusi a torace e zona cervicale. Oltre al danno fisico, la beffa: l'arbitro ha denunciato anche la sparizione di 60 euro dal proprio portafogli.
La risposta della giustizia sportiva è stata durissima. Oltre ai 5 anni di squalifica per l'autore del pestaggio (con preclusione alla permanenza in Figc), sono stati sanzionati altri due tesserati dell'Academy Crotone con 4 giornate di stop per minacce. Il club, ultimo in classifica, ha ricevuto 2 punti di penalizzazione e 500 euro di multa per la responsabilità oggettiva.