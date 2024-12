Arbitri: nuovo presidente è Zappi, eletto con il 72,3% dei voti

Antonio Zappi è stato eletto alla guida dell'Associazione Italiana Arbitri. Il candidato presidente, che succede a Carlo Pacifici, ha ottenuto il 72,3% dei voti, pari a 673 preferenze - 11 le schede bianche - dall'assemblea generale, svoltasi presso il Radisson BLu GHR Hotel - Roma, battendo così l'altro candidato Alfredo Trentalange, che era già stato alla guida dell'Aia dal febbraio 2021 a dicembre 2022 ma aveva rassegnato le dimissioni in seguito al caso D'Onofrio dal quale fu poi assolto in appello. Antonio Zappi, 59 anni, ex arbitro con oltre 40 anni di appartenenza all'Aia e una lunga esperienza sia come fischietto sia come dirigente, oltre che professionista nel settore della formazione fiscale e consulenza tributaria, sarà quindi il nuovo presidente.