Arabia Saudita, Romarinho positivo all'antidoping: "Ha usato farmaci per avere un secondo figlio"

Brutta tegola per Romarinho che, dopo aver deciso di trasferirsi NEOM SC per puntare alla promozione in Saudi Pro League, è costretto a fermarsi per una positività all'antidoping. A confermarlo è stato il media arabo Arriyadiyah con il calciatore brasiliano che si è difeso attraverso una persona vicina a lui: "Romarinho non ha mai preso nulla di illegale prima. Voleva avere un secondo figlio e purtroppo il medico non gli ha detto che i farmaci che gli ha prescritto avrebbero potuto causare irregolarità. È sotto shock".