Annunciata Kings League France, Maignan co-presidente di un club

Nasce Kings League France. Dopo l'avvio di successo in Italia e l'approdo in Brasile, la Kings League prosegue la sua espansione internazionale: in queste ore è stata infatti annunciata la creazione della lega francese. La Francia è già stata protagonista in Kings League partecipando alla World Cup in Messico con la squadra Foot2Rue guidata dallo streamer Amine. Otto le squadre partecipanti alla competizione transalpina. Tra i protagonisti content creators, influencers e nomi di spicco provenienti dal calcio tradizionale. Tra i presidenti ci sono Jules Koundé, difensore del Barcellona e Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid. Al loro fianco ci sarà anche Mike Maignan, portiere del Milan. Coinvolti anche Amine, il più importante streamer francese, che sarà affiancato dagli ex calciatori Samir Nasri e Jérémy Ménez; Maxime Biaggi, Squuezie e Djilsi; Michou; Pfut; Domingo; Kameto; Adil Rami, ex difensore del Milan. La data di inizio ufficiale del campionato, che si disputerà a Parigi, verrà comunicata a breve. La competizione potrà essere seguita su tutte le piattaforme social di Kings League, oltre che in modalità gratuita sull'emittente ufficiale M6+.