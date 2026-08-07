Anche la Federcalcio Messicana conferma il sostegno a Infantino

La Federazione Messicana di Calcio (Fmf) ha ribadito con una nota ufficiale su X il proprio sostegno alla leadership del presidente Fifa, Gianni Infantino. "La Federazione Messicana di Calcio (Fmf) è convinta che il calcio rappresenti un valore fondamentale e che la sua migliore tutela risieda nel rispetto delle istituzioni, della governance e delle procedure che ne garantiscono l'integrità", si legge nel comunicato. "Per questo motivo, la Ffm non riconoscerà né approverà alcun processo avviato al di fuori di tale quadro istituzionale e sosterrà la leadership del presidente Infantino nel continuare a promuovere lo sviluppo del calcio attraverso il rafforzamento delle istituzioni", conclude il documento.