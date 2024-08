Ancelotti: "L'Atalanta è forte. Mbappé? Non serve Einstein per inserirlo"

VERSO REAL-ATALANTA

Il tecnico dei Blancos parla alla vigilia della finale di Supercoppa Europea, facendo il punto della situazione

© Getty Images Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea con l'Atalanta, Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport cominciando dalla situazione fisica dei suoi ragazzi: "Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto. I giocatori dalle vacanze sono arrivati tutti bene, possiamo fare una partita intensa contro una squadra forte perché se è qua significa che ha fatto molto bene l'anno scorso e cercherà di ripetersi domani". Poi un passaggio sulla formazione di domani: "È sempre difficile fare la formazione perché lasci fuori qualcuno che merita di giocare. L'Atalanta ha qualche dubbio in meno, ma è sempre complicato".

Vedi anche Atalanta Gasperini verso il Real: "Non abbiamo difficoltà, veniamo col solito entusiasmo" Con l'arrivo di Mbappé, la qualità dei calciatori in attacco del Real Madrid è sicuramente aumentata e uno dei "problemi" di Ancelotti sarà quello di trovare la giusta formula per garantire equilibrio alla squadra: "Per inserire giocatori bravi non ci vuole Einstein, il problema è se non ci sono quelli bravi, questi si inseriscono, si adattano sempre", analizza lapidario Ancelotti. Poi sulle condizioni di Mbappé: "È un grande giocatore, un grande talento, motivato, sicuramente è molto contento di essere qua ed è pronto a dare il suo contributo". Vedi anche Calcio Supercoppa europea, Real Madrid-Atalanta: numeri, precedenti e statistiche

Sulla possibilità di vedere il rombo in attacco, Ancelotti risponde così: "La chiave di questa stagione sarà sicuramente l'equilibrio difensivo. La qualità davanti si deve sacrificare per il recupero della palla, è quello che faremo, che dobbiamo fare e sono certo riusciremo a fare. È difficile dire come giocheremo in attacco, dipende molto dalla qualità dei giocatori davanti". E sulle voci su Vinicius in Arabia: "Non c'è niente di concreto, il mercato chiuderà il 31 agosto. Chiaramente se sono soltanto speculazioni non incidono sul suo atteggiamento, vuole continuare ad aiutare il Real Madrid".

CARVAJAL: "AFFRONTIAMO L'ATALANTA CON FIDUCIA"

"Affrontiamo la sfida con grande entusiasmo. Iniziare con un titolo ti dà fiducia". Così il difensore del Real Madrid Dani Carvajal nella conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa Europea contro l'Atalanta. Poi un pensiero su Mbappé: "In passato ho sofferto molto contro di lui, ci aiuterà molto". Parole condivise anche da Federico Valverde: "Sono molto emozionato, abbiamo grande entusiasmo e voglia di iniziare con il piede giusto".