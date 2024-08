Gasperini verso il Real: "Non abbiamo difficoltà, veniamo col solito entusiasmo"

LA VIGILIA

Il tecnico nerazzurro presenta la sfida valida per la Supercoppa Uefa: "Andiamo a giocare una partita di un prestigio incredibile con la voglia di stupire"

Tutto è pronto, è la vigilia della finale di Supercoppa Europea Real Madrid-Atalanta, che si giocherà domani a Varsavia. La Dea, vincitrice dell'Europa League, sfiderà la squadra di Ancelotti, che ha alzato al cielo l’ultima Champions League. Una sfida importante per i tifosi nerazzurri, una serata che potrebbe entrare nella storia. Le prime parole del tecnico dei bergamaschi sono dedicato all'allenatore del Real, sua vecchia conoscenza: "Quello che ha fatto Ancelotti è sotto gli occhi di tutti, è un riferimento per tutti gli allenatori del mondo, rappresenta l'allenatore vincente. Ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo fatto un corso a Coverciano insieme, lui allenava la Juve quando io allenavo la Primavera. Il nostro è un rapporto di grande stima, è bello ritrovarsi in una finale europea di grande prestigio, lui sicuramente è più abituato", ha detto Gasperini. "Atalanta in difficoltà? No, non ha nessuna difficoltà. L'Atalanta viene a giocare una partita di un prestigio incredibile con il solito entusiasmo e la voglia di stupire. Gara molto difficile però metteremo in campo tutto il nostro gioco e orgoglio per fare una grande partita".

Vedi anche Atalanta Gasperini: "Koopmeiners vittima del mercato, ma è recuperabile" L'allenatore della Dea ha poi analizzato la sfida di domani, suonando la carica ai suoi. Non sono sulla carta i favoriti ma ce la metteranno tutta per compiere un'altra impresa: "È chiaro che sulla carta il pronostico è più chiuso che contro il Leverkusen. Se vogliamo è un ostacolo ancora più grande, ma lo è anche la motivazione. Nel calcio non succede sempre, ma ogni tanto si possono sovvertire i pronostici" ha dichiarato Gasperini, e di certo non si farà condizionare dagli infortuni: "Tante assenze? Nel calcio queste cose succedono. Vorresti giocare la partita migliore possibile ma poi succede di avere delle defezioni. Anche quando siamo andati a Liverpool spesso ci siamo trovati in situazioni complicate con qualche defezione. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di fare una bella partita, senza avere problemi dietro di chi c'è o non c'è".

Vedi anche Calcio Supercoppa europea, Real Madrid-Atalanta: numeri, precedenti e statistiche

LA CONDIZIONE DI LOOKMAN E LA CARICA DI RETEGUI

"Retegui? È prontissimo, ha giocato già in Nazionale certi tipi di partite", ha detto Gasperini senza alcun dubbio. E su Lookman: "Sta bene, è tra i primi che ha iniziato il ritiro. Chi ha iniziato prima ha sempre una condizione migliore, lui è sicuramente tra quelli che sta meglio. È una partita dove una squadra italiana non gioca da 14 anni. Probabilmente nel nostro campionato non ci sono giocatori che hanno giocato questa partita. Per noi è quanto di meglio potesse succedere. Lookman è importante anche oltre la tripletta in finale. No, non avevo avuto modo di venire a Varsavia. È uno stadio bellissimo, così come la città. Ci sono tutte le condizioni di una gara di grande livello: faremo il massimo per una prestazione che potrà essere apprezzata", ha concluso il tecnico italiano, Tutto è pronto per un'altra impresa, bisogna giusto attendere il grande match.

DE ROON: "REAL FAVORITO, MA DOBBIAMO CREDERCI"

"Siamo arrivati qui e siamo orgogliosi di giocare questa finale contro la squadra migliore al mondo al momento. Abbiamo tanta voglia, è una partita che si prepara da sola. Dobbiamo crederci. Il Real è favorito, ma se mettiamo tutto in campo possiamo battere chiunque, ma dobbiamo essere i migliori". Così il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Europa contro il Real Madrid. "È un peccato avere tante assenze, ma noi ci siamo. Dobbiamo dare tutto in campo. Speriamo di dare ai tifosi le stesse soddisfazioni della finale di Dublino", ha concluso.

LOOKMAN: "SARÀ DIVERSO DALLA SFIDA CON IL LEVERKUSEN"

"Sono entusiasta di giocare la finale di Supercoppa domani, sarà una partita diversa rispetto alla finale contro il Bayer Leverkusen". Così l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman nella conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa Europea. Poi un messaggio ai tifosi: "Il Real Madrid è un top team con giocatori top. Faremo di tutto per vincere".