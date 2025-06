Ancelotti: "Grande responsabilità allenare il Brasile, mi chiamano già Carlinho"

Ancelotti racconta anche di essere stato calciatore/allievo di Arrigo Sacchi al Milan, poi suo vice in Nazionale nel Mondiale americano: "È stato un innovatore, ha portato qualcosa di nuovo nel calcio a livello tattico e di metodologia. Ho lavorato tanti anni con lui da giocatore e allenatore, è stato per me un maestro molto importante". Ma la gestione del gruppo non si impara dentro un'aula, un 'leader calmo' non nasce in provetta: "Non l'ho studiato, sono fatto così e cerco di trasmettere la mia identità e il mio carattere nella relazione con gli altri. Il carattere si forma con i maestri che hai avuto nell'infanzia: tuo papà, gli insegnanti a scuola e gli allenatori. La convivenza tra i grandi campioni dipende dall'intelligenza individuale di ciascuno di loro. Solitamente il grande campione è serio, professionale e lavora bene. La gestione non è così complicata". Ma non bisogna dimenticarsi che il campione è spesso anche un ragazzo molto giovane, che spesso suo malgrado si ritrova a diventare una sorta di piccolo polo industriale: "Il rapporto con i giovani oggi è più complicato rispetto al passato. Per i calciatori è cambiato lo status: oggi un giovane ha molte più responsabilità addosso rispetto a quella che avevo io quando ero calciatore. Ora dietro ha tanta gente: c'è il procuratore, ci sono i genitori, i fratelli e le sorelle. La responsabilità è veramente molto alta".