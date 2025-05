Ancelotti pronto a raccogliere la sfida del Brasile: "Voglio vincere il sesto Mondiale. Davide? Giusto che faccia la sua strada"

Obiettivo Mondiale 2026 ben chiaro, eppure la nostalgia madrilena sembra già farsi sentire come dimostrato dallo stesso tecnico reggiano che ha raccontato dell'amore per il Real: "Ci rivedremo. Non lasci mai veramente il Real Madrid. La città mi ha trattato meravigliosamente, il rispetto che ho sentito ogni giorno è stato speciale. Non c'è niente come il Real Madrid. Anche Milano per me è stata molto speciale. Penso che ciò che ho vissuto nel Real Madrid sia impossibile da sperimentare in qualsiasi altra squadra. Le tre finali, quelle partite, l'atmosfera al Bernabéu... tutto - ha concluso Ancelotti -. Davide? Non aveva senso che lui venisse per queste due partite mentre stava negoziando con una squadra. Sa che le porte sono aperte e che può unirsi al progetto in qualsiasi momento. Va bene se ha voglia di proseguire la sua carriera da solo, ma il Brasile lo aspetta quando riterrà che sia il momento giusto".