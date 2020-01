Anastasi, Gentile ai funerali: "Vergognoso il mancato minuto di raccoglimento"

NEL GIORNO DELL'ADDIO

C'è molta amarezza nelle parole di Claudio Gentile, arrivato a Varese per i funerali di un altro grande ex juventino, Pietro Anastasi, venuto a mancare venerdì scorso all'età di 71 anni, a causa della Sla: "È vergognoso che non gli sia stato tributato un minuto di raccoglimento su tutti i campi di Serie A", ha detto. Solamente Inter e Juve, sue due ex squadre, hanno infatti omaggiato Anastasi prima delle rispettive sfide di campionato.

Ai funerali, che si sono svolti nella basilica di San Vittore a Varese, hanno preso parte centinaia di persone con sciarpe e cappellini del Varese e della Juventus. Tra di loro anche alcuni ex campioni, come Roberto Bettega: "È stato il mio compagno di camera, riusciva a darmi tranquillità per affrontare una sfida dura - ha detto - È stato l'uomo simbolo degli anni '70. Quello era un mondo diverso, non paragonabile a quello di oggi. Era un grande uomo".

Una delle giocate più famose di Bettega, un gol di tacco contro il Milan, arrivò proprio su assist di Anastasi: "Ricordo bene quel cross. Era una persona che ti incitava e ti instradava, è stato davvero importante nella mia vita, come uomo e come amico".

Sul mancato minuto di silenzio però Bettega ha preferito non soffermarsi troppo: "Non sono domande da porre me, il mio minuto di silenzio è iniziato venerdì alle 11 quando sono stato informato della sua scomparsa".

Un ricordo dell'ex attaccante è arrivato anche da Gabriele Oriali, suo compagno di squadra nelle due stagioni all'Inter: "Era impossibile non volergli bene, era un simbolo di tutti ed un grande amico. Voglio ricordarlo con un sorriso. È stato un onore poter giocare con lui e poterlo frequentare. Aveva tanti valori umani, era un grande giocatore. Nell'ultimo periodo non l'ho sentito spesso e me ne dispiaccio", ha detto commosso.