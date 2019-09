Con un gol per tempo l'Udinese vince la sfida amichevole della Dacia Arena contro il Pordenone per 2-0. Vincono i bianconeri di Tudor, ma il Pordenone ha giocato una buona partita andando al tiro di alcune circostanze. La squadra bianconera ha dettato il ritmo della partita sfruttando le giocate di Sema e la capacità di lettura in mezzo al campo di Walace. I gol al 28'pt Teodorczyk e al 4'st Pussetto.