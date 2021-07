Amichevoli: la Roma frena col Siviglia, super Napoli contro il Bayern

AMICHEVOLI

I giallorossi di Mourinho non vanno oltre lo 0-0 con gli andalusi, i partenopei travolgono i bavaresi 3-0 all’Allianz Arena

La Roma pareggia anche nella seconda amichevole in Portogallo: per i giallorossi è 0-0 a Faro contro il Siviglia rimasto in 10 uomini. Show invece del Napoli a Monaco di Baviera: 3-0 al Bayern con doppietta di Osimhen in due minuti (69’ e 71’) e terzo gol di Machach. Successo 2-1 per l’Atalanta sul Pordenone. Nelle altre amichevoli, sconfitte tutte le italiane: Cagliari, Udinese, Genoa e Torino cadono contro Augsburg, Lens, Magonza e Rennes. Super Osimhen: il Napoli strapazza il Bayern Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Prosegue con un altro pareggio il ritiro portoghese della Roma di Mourinho, che dopo l’1-1 contro il Porto colleziona uno 0-0 con il Siviglia a Faro. I giallorossi partono con Ibanez e Kumbulla in difesa e il tridente composto da Mkhitaryan, El Shaarawy e Borja Mayoral: è però il Siviglia a rendersi pericoloso per primo con Ocampos che cerca l’incrocio e Fuzato che salva. Ancora il portiere giallorosso protagonista al 24’ Su En-Nesry, mentre il primo sussulto della Roma arriva solo al 45’ con Kumbulla che sfiora il vantaggio di testa su azione da calcio d’angolo. A metà ripresa il Siviglia resta in 10 per il rosso a Gudelj e gli uomini dello Special One provano a spingere con i neo-entrati Zaniolo e Dzeko: niente da fare, i giallorossi non ne approfittano e la partita si scioglie nel caldo dell’Algarve. Prossima amichevole per la Roma con il Belenenses il 4 agosto.

E’ invece show del Napoli a Monaco di Baviera contro il Bayern: i partenopei di Spalletti vincono addirittura 3-0 all’Allianz Arena ottenendo, seppur in amichevole, un risultato storico e di prestigio. Grande protagonista Victor Osimhen, autore di una doppietta (sempre su assist di Ounas) in appena due minuti tra il 69’ e il 71’. A chiudere i conti ci pensa poi Zinedine Machach al minuto 85. Sorride Spalletti che si gode la vittoria contro i bavaresi, annullati dagli azzurri nonostante la presenza in campo di tutti i giocatori migliori a disposizione di Nagelsmann, da Lewandowski a Sanè passando per Coman e Gnabry. Il Napoli torna in campo per un altro test mercoledì 4 agosto contro il Wisla Cracovia alle ore 18.

Vince invece di misura, soltanto 2-1 al Gewiss Stadium davanti a circa 1000 tifosi, l’Atalanta contro il Pordenone: al vantaggio di Piccoli di testa al 6’, risponde Tsadjout su rigore otto minuti dopo. Il gol-vittoria per i bergamaschi arriva a un quarto d’ora dal termine con Kovalenko su assist di uno scatenato Piccoli. Prova non del tutto convincente per la squadra di Gasperini, che ritrova dal primo minuto i reduci dall’Europeo de Roon e Gosens, con circa mezz’ora anche per Freuler, e schiera Ilicic nella ripresa in quella che potrebbe essere stata l’ultima apparizione dello sloveno in nerazzurro. Prossima amichevole per la Dea sabato 7 agosto contro il West Ham.

Le altre amichevoli:

AUGSBURG-CAGLIARI 3-1

Marcatori: 17’ e 39’ Vargas (A), 36’ Jensen (A), 82’ Joao Pedro (C)

EMPOLI-VALDINIEVOLE MONTECATINI 9-0

Marcatori: 22’ e 46’ Mancuso, 34’ Bandinelli, 43’ Damiani, 55’ Mraz, 59’ Belardinelli, 62’ e 86’ Piscopo, 90' Asllani

LENS-UDINESE 4-1

Marcatori: 13’ Wooh (L), 16’ Boura (L), 45’ Banza (L), 78’ Samir (U), 89’ Costa (L)

MAGONZA-GENOA 3-2

Marcatori: 14’ Burkardt (M), 32’ Buksa (G), 49’ Boetius (M), 79’ Bianchi (G), 96’ Szalai (M)

RENNES-TORINO 1-0

Marcatore: 27’ Terrier