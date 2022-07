Amichevoli: il Monza fatica, il Sassuolo pareggia con Raspadori, Fiorentina KO 

AMICHEVOLI

La squadra di Stroppa rimonta il Sangiuliano City 3-2, mentre gli uomini di Italiano cadono col Galatasaray 1-2. I neroverdi di Dionisi si accontentano del 2-2 col Reims

Altro pomeriggio di test amichevoli per i club di Serie A, che stanno ultimando la loro preparazione in vista del debutto in campionato previsto tra due settimane. Il Monza di Stroppa soffre contro il Sangiuliano City ed evita l'umiliazione grazie alla doppietta di Antov e il gol di Carlos Augusto (3-2). La Fiorentina di Italiano invece crolla 2-1 contro il Galatasaray: nella ripresa la zampata di Sottil non è sufficiente a rimediare il doppio vantaggio dei turchi targato Akturkoglu-Akbaba. In serata, il Sassuolo ha rimontato il Reims 2-2 grazie alle firme di Ceide e Raspadori nel secondo parziale.

I brianzoli archiviano il ciclo di amichevoli precampionato con una sofferta vittoria sul Sangiuliano City, squadra neopromossa in Serie C. La squadra di Stroppa è costretta a inseguire due volte nel corso del primo tempo. Ad aprire le marcature per il Sangiuliano è Geros al 28', ma a regolare momentaneamente il punteggio per il Monza è Antov che dopo soli 4' dal vantaggio avversario insacca di testa su assist di Colpani. Il Sangiuliano chiude il primo tempo in vantaggio grazie al tiro a giro di Anastasia, ma nella ripresa i brianzoli innescano una marcia in più: il diagonale mancino di Carlos Augusto vale il 2-2 al 77', poi una seconda incornata di Antov decide il match all'82'.

GALATASARAY-FIORENTINA 2-1

La Viola si sveglia troppo tardi nel test amichevole contro il Galatasaray: i turchi mettono in ghiaccio il match nel primo tempo capitalizzando sull'approccio rinunciatario della difesa di Vincenzo Italiano. Akturkoglu e Akbaba colpiscono al 7' e al 43', poi l'assedio finale dei Viola non va a buon fine. Al 72' Sottil insacca col piattone su cross di Benassi per il 2-1 finale.

REIMS-SASSUOLO 2-2

Fatica a ingranare anche il Sassuolo di Dionisi: contro il Reims, i neroverdi rimediano solo un 2-2 dopo essere andati sotto di due gol. Per i francesi a segno Van Bergen - che al 19' sfrutta un colpo di sonno della difesa emiliana per insaccare l'1-0 - e Zeneli - che raddoppia al 62' dopo una sanguinosa palla buttata da Maxime Lopez. Il Sassuolo trova il pareggio nel giro di 3', grazie alla conclusione precisa di Ceide al 64' e al taglio puntuale di Raspadori al 67'.