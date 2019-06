AMICHEVOLE: IL MESSICO BATTE L'ECUADOR

10/06/2019

Il Messico ha battuto per 3-2 l'Ecuador in una partita amichevole di preparazione alla prossima Coppa America. Ad Arlington, negli Usa, messicano in gol con Dos Santos al 28', Montes al 63' e Rodriguez al 77'. Per l'Ecuador le reti di Mena Delgado al 47' e Preciado al 66'.