Il Brescia ha battuto il Darfo Boario per 5-1 in una partita amichevole in preparazione alla nuova stagione. Per le Rondinelle allenate da Eugenio Corini, reti tutte nel primo tempo: al 3' Torregrossa, al 9' Viviani, al 32' Donnarumma, al 44' Sabelli e ancora al 46' Torregrossa. Per il Darfo a segno al 39' Pedersoli.