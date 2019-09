La Virtus Entella ha battuto il Genoa in una gara amichevole giocata a Chiavari. Non è bastata alla squadra di Andreazzoli una doppietta di Favilli al 13' e al 37'. Per i padroni di casa, a segno al 30' De Luca, al 48' Toscano e all'88' Mancosu su calcio di rigore.