Ambrogino d'Oro al St. Ambroeus, accoglie e assiste rifugiati da anni

In soli 6 anni sono stati tesserati dalla società ben 520 giocatori, provenienti da oltre 20 nazioni e 4 continenti: tra i paesi rappresentati Gambia e Marocco in Africa, El Salvador e Perù in America, Iran in Asia e Ucraina in Europa orientale. Ma non si tratta di sola attività sportiva. La tifoseria del club, l'Armata Pirata, si distingue per il ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità intorno alla squadra e per l'impegno nel sociale, ad esempio nell'emergenza freddo di questo inverno con l'attività 'Se sta mai coi mani in man': un piccolo aiuto a coloro che durante i mesi più freddi sono costretti a dormire per strada. Da questa stagione è stato avviato un progetto di 'azionariato popolare' che ha già coinvolto circa 300 persone, diventate soci del St. Ambroeus a tutti gli effetti. Parallelamente, si sviluppano progetti rivolti all'intera comunità, non solo a cittadini stranieri. Con realtà come No League - Sportinzona e la Stella Rossa, si partecipa al consorzio Fairplay Arena, che organizza eventi e iniziative sportive presso il Centro Cameroni. Sin dalla nascita, il St. Ambroeus FC ha saputo combinare una vocazione cosmopolita con un forte legame con Milano. Ne sono prova il nome, dedicato al patrono della città, e i colori sociali bianco e rosso. "Questo riconoscimento è stato accolto con orgoglio dalla società, considerandolo una tappa di un percorso iniziato oltre 10 anni fa", spiega Misrachi quando le squadre Black Panthers e Corelli Boys gettarono le basi per l'unificazione nel 2018 nel St. Ambroeus FC. Al contempo, questa onorificenza rappresenta un incentivo a proseguire con maggiore intensità, nonostante tutte le difficoltà quotidiane. "Il St. Ambroeus FC opera in un regime di autogestione e autofinanziamento, basandosi su quote dei soci, donazioni, sponsor e bandi. Tuttavia, la crescita della società si scontra con risorse limitate e con le difficoltà strutturali del Centro Sportivo Cameroni, che richiederebbe interventi urgenti. Ringraziamo il Comune di Milano per l'Ambrogino d'Oro, ma rinnoviamo la nostra richiesta di un supporto concreto da parte delle istituzioni per garantire la continuità di un progetto che rappresenta un punto di riferimento sociale e politico per la comunità milanese", conclude Jonathan Misrachi.