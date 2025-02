Altobelli: "Mai visto l'Inter così brutta con Inzaghi in panchina"

"Da quando c’è Inzaghi in panchina non ho mai visto l'Inter così brutta, così indietro". Parola dell'ex bomber nerazzurro Spillo Altobelli alla Gazzetta dello Sport. "È mancato tutto. Mentalmente, tatticamente, fisicamente. Mi preoccupa la condizione fisica. E occhio, perché il calo di cui parlo non si è materializzato dal nulla a Firenze. Già nel derby avevo notato che i giocatori di Inzaghi arrivavano sempre in ritardo sulla palla rispetto a quelli del Milan. Bisogna stringere i denti e ritrovare le energie per non rischiare di perdere terreno".