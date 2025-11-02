Allegri vale... il 33 per cento. Viola, spettro B e precedenti

SPETTRO – Tre anni e mezzo fa festeggiava uno scudetto in rimonta sull’Inter, oggi è al capolinea della sua (seconda) avventura sulla panchina della Fiorentina. A inchiodare Stefano Pioli sono i numeri: zero vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, la miseria di 4 punti raccolti sui 30 a disposizione. E poi una serie nera che – contando le ultime sette gare alla guida del Milan – dà un parziale in A di 1 vittoria, 8 pareggi e 8 sconfitte. Uno score davvero imbarazzante. Lo spettro viola si chiama Serie B. Tre volte la Fiorentina è retrocessa nella sua storia: nel 1937-38, nel 1992-93 (quando però dopo 10 giornate era in zona Europa: fatale il licenziamento di Radice con Agroppi al suo posto) e nel 2001-02 (con la società allo sbando, quindi fallimento e risalita dalla C2 con la denominazione di Florentia Viola e l’ingresso della famiglia Della Valle). I tifosi sperano ovviamente in un epilogo diverso, quello ad esempio della stagione 1977-78: dopo 10 giornate “quella” Fiorentina aveva 6 punti ed era terz’ultima con una lunghezza di vantaggio su Bologna e Pescara. La vittoria valeva due punti e dopo 10 turni lo score recitava: 1 successo, 4 pareggi e 5 sconfitte. Carletto Mazzone fu esonerato la domenica successiva dopo Fiorentina-Lazio 0-1. Al suo posto il quasi omonimo Mazzoni a sua volta rilevato dalla 17esima giornata da Beppe Chiappella. Che riuscì nel miracolo di salvare la Viola per miglior differenza reti nei confronti del Genoa (in B oltre al Grifone scesero anche Foggia e Pescara). Quella Fiorentina però aveva due giovani campioni: il 24enne Giancarlo Antognoni con la numero 10 e Giovanni Galli che, a soli 20 anni, rubò il posto tra i pali all’esperto Gedeone Carmignani.