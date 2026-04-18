Allegri schiva la battuta Champions di Chivu: "Bravo a vincere subito lo scudetto"

18 Apr 2026 - 13:06
Massimiliano Allegri e Cristian Chivu © italyphotopress

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Nella conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan, a Massmiliano Allegri è stato chiesto delle parole di Cristian Chivu ("Scudetto? No, parlo di qualificazione alla Champions come fanno i miei colleghi" che il tecnico rumeno aveva precisato essere ironiche) sugli obiettivi delle squadre di vertice. Il tecnico rossonero ha dribblato le polemiche: "Intanto gli vanno fatti i complimenti perché ha fatto un ottimo lavoro e vincere lo scudetto al primo anno è motivo di grande orgoglio. Per il resto bisogna vedere in che contesto l’ha detto, ma ha fatto un gran lavoro".

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