Allegri schiva la battuta Champions di Chivu: "Bravo a vincere subito lo scudetto"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan, a Massmiliano Allegri è stato chiesto delle parole di Cristian Chivu ("Scudetto? No, parlo di qualificazione alla Champions come fanno i miei colleghi" che il tecnico rumeno aveva precisato essere ironiche) sugli obiettivi delle squadre di vertice. Il tecnico rossonero ha dribblato le polemiche: "Intanto gli vanno fatti i complimenti perché ha fatto un ottimo lavoro e vincere lo scudetto al primo anno è motivo di grande orgoglio. Per il resto bisogna vedere in che contesto l’ha detto, ma ha fatto un gran lavoro".