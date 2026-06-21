Allegri, Galliani, Spalletti e Carnevali: la foto della cena a Forte dei Marmi

Carnevali, Spalletti, Allegri e Galliani riuniti a Forte dei Marmi: svelato il retroscena della cena che fa discutere il mercato di Serie A

21 Giu 2026 - 08:42
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© Il Fortino (Forte dei Marmi)

© Il Fortino (Forte dei Marmi)

Una cena informale al ristorante Il Fortino di Forte dei Marmi ha riunito ieri sera alcune delle figure più influenti del calcio italiano, accendendo inevitabilmente le indiscrezioni sui prossimi movimenti di mercato.

Al tavolo si sono ritrovati l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali e il tecnico bianconero Luciano Spalletti, a colloquio con Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Napoli, e lo storico dirigente Adriano Galliani, accompagnati dall'ex ds del Sassuolo Giovanni Rossi. L'immagine, condivisa dai canali social del locale, immortala un summit trasversale che unisce le attuali geometrie juventine ai progetti futuri delle panchine di Serie A, in un clima di apparente relax estivo che anticipa i prossimi ritiri. 

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