Allegri, Galliani, Spalletti e Carnevali: la foto della cena a Forte dei Marmi

Al tavolo si sono ritrovati l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali e il tecnico bianconero Luciano Spalletti, a colloquio con Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Napoli, e lo storico dirigente Adriano Galliani, accompagnati dall'ex ds del Sassuolo Giovanni Rossi. L'immagine, condivisa dai canali social del locale, immortala un summit trasversale che unisce le attuali geometrie juventine ai progetti futuri delle panchine di Serie A, in un clima di apparente relax estivo che anticipa i prossimi ritiri.