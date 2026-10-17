Da Bonucci a CR7 fino a Ibra e De Bruyne: Allegri e il vizio dello scontro con i big

Non solo uno ma parecchi gli screzi tra Allegri e Ibrahimovic ai tempi in cui il secondo era giocatore e il primo il suo allenatore al Milan: dopo un 4-0 in casa contro l'Arsenal, i rossoneri ne prendono 3 a Londra, passano il turno, ma se la vedono brutta: “Gli ho chiesto perché avesse portato due portieri in panchina – ha raccontato recentemente Ibra – e lui mi ha risposto di stare zitto perché avevo fatto schifo. A quel punto ci siamo innervositi e siamo partiti…”