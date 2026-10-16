Napoli, Allegri: "Non sono preoccupato, con De Bruyne solo un'incomprensione. Lucca è troppo criticato"

"Non sono preoccupato, ai problemi vanno trovate le soluzioni". Max Allegri guarda positivo in vista della sfida che il Napoli dovrà giocare sabato in casa del Venezia (ore 15): gli azzurri hanno vinto appena tre delle otto partite disputate in stagione tra Serie A e Champions League. "De Bruyne? Con lui c'è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1 (col Villarreal, ndr), ma è finita lì. Ne capiteranno di altre, lui è intelligente e ha capito".
Il focus poi si sposta sull'attacco, ed esattamente sulla prima che punta che Allegri intende schierare contro il Venezia al Penzo: "Hojlund ha giocato tante partite, magari avrà bisogno di un po' di riposo, però Lucca anche l'altro giorno in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli e si è mosso bene. Ha qualità, penso possa dare il suo apporto anche in termini di gol. Credo sia stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira giocatori oltremodo - ha proseguito il tecnico toscano in conferenza stampa - L'importante, come ha sempre fatto finora, è che si è sempre impegnato, in campo è sempre entrato con una mentalità giusta".
"Quella di domani per noi è una partita importante come tutte le altre, ma è una partita che bisogna assolutamente cercare di vincere, e la possiamo vincere giocando con grande rispetto e umiltà calandoci in quella che sarà la partita - ha proseguito Allegri -. Nicola è un allenatore che ha fatto una salvezza impensabile a Crotone e altre salvezze, è un ottimo tecnico e soprattutto allena una squadra che ha zero punti in classifica ma ha qualità importanti, perché è una squadra che crea molto e che ha fatto buone partite. Venezia è sempre un campo difficile, è più piccolo, la alla scorre poco, bisogna adattarsi a quello che sarà l'ambiente di domani".