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Napoli, Allegri: "Non sono preoccupato, con De Bruyne solo un'incomprensione. Lucca è troppo criticato"

Il tecnico toscano in vista del Venezia: "Hojlund ha giocato tanto, potrebbe avere bisogno di riposo"

16 Ott 2026 - 12:58
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"Non sono preoccupato, ai problemi vanno trovate le soluzioni". Max Allegri guarda positivo in vista della sfida che il Napoli dovrà giocare sabato in casa del Venezia (ore 15): gli azzurri hanno vinto appena tre delle otto partite disputate in stagione tra Serie A e Champions League. "De Bruyne? Con lui c'è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1 (col Villarreal, ndr), ma è finita lì. Ne capiteranno di altre, lui è intelligente e ha capito".

Il focus poi si sposta sull'attacco, ed esattamente sulla prima che punta che Allegri intende schierare contro il Venezia al Penzo: "Hojlund ha giocato tante partite, magari avrà bisogno di un po' di riposo, però Lucca anche l'altro giorno in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli e si è mosso bene. Ha qualità, penso possa dare il suo apporto anche in termini di gol. Credo sia stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira giocatori oltremodo - ha proseguito il tecnico toscano in conferenza stampa - L'importante, come ha sempre fatto finora, è che si è sempre impegnato, in campo è sempre entrato con una mentalità giusta".

"Quella di domani per noi è una partita importante come tutte le altre, ma è una partita che bisogna assolutamente cercare di vincere, e la possiamo vincere giocando con grande rispetto e umiltà calandoci in quella che sarà la partita - ha proseguito Allegri -. Nicola è un allenatore che ha fatto una salvezza impensabile a Crotone e altre salvezze, è un ottimo tecnico e soprattutto allena una squadra che ha zero punti in classifica ma ha qualità importanti, perché è una squadra che crea molto e che ha fatto buone partite. Venezia è sempre un campo difficile, è più piccolo, la alla scorre poco, bisogna adattarsi a quello che sarà l'ambiente di domani".

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