Napoli, Allegri: "Non sono preoccupato, con De Bruyne solo un'incomprensione. Lucca è troppo criticato"

"Quella di domani per noi è una partita importante come tutte le altre, ma è una partita che bisogna assolutamente cercare di vincere, e la possiamo vincere giocando con grande rispetto e umiltà calandoci in quella che sarà la partita - ha proseguito Allegri -. Nicola è un allenatore che ha fatto una salvezza impensabile a Crotone e altre salvezze, è un ottimo tecnico e soprattutto allena una squadra che ha zero punti in classifica ma ha qualità importanti, perché è una squadra che crea molto e che ha fatto buone partite. Venezia è sempre un campo difficile, è più piccolo, la alla scorre poco, bisogna adattarsi a quello che sarà l'ambiente di domani".